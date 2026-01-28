Два человека сбиты на пешеходном переходе в Вологде

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области ДТП

ДТП произошло сегодня на улице Карла Маркса

В Вологде сегодня в результате ДТП травмы получили два человека. Авария произошла около четырех часов дня на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №99 по улице Карла Маркса.

По информации регионального УМВД, 66-летний мужчина и 73-летняя женщина были сбиты автомобилем «Шкода Фабия», которым управляла 31-летняя женщина.

Судя по кадрам видео Baza.net, пешеходы почти перешли проезжую часть, когда были сбиты иномаркой, которая ехала, почти не снижая скорости.

В полиции уточнили, что оба пешехода получили травмы и были доставлены в больницу.