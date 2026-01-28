Белозерская семья едва не лишилась дома из-за севшей батарейки

Источник фото: МЧС по Вологодской области

Происшествие случилось сегодня ночью

В Белозерске многодетная семья едва не лишилась дома из-за севшей батарейки. Пожар произошел в райцентре сегодня ночью.

По информации регионального управления МЧС, 41-летняя хозяйка дома проснулась от странного потрескивания в батарее. Поскольку дом отапливался от твердотопливного котла, смонтированного в пристройке дома, женщина пошла туда выяснять причину потрескивания. В пристройке хозяйка дома увидела клубы черного дыма.

Вместе с двумя сыновьями 5-ти и 12-ти лет женщина выбралась из дома через окно и вызвала пожарных.

«С огнём удалось справиться на 30 квадратах. Повреждения получила только внутренняя отделка деревянной пристройки. Сотрудники госпожнадзора установили, что причиной пожара стало несоответствие разделки от корпуса дымовой трубы до деревянных конструкций», - установили сотрудник Госпожнадзора.

Также в МЧС пояснили, что этой многодетной семье в рамках специальной программы был бесплатно установлен пожарный извещатель. Однако система не смогла сообщать о возгорании, поскольку в извещателе забыли заменить батарейку.