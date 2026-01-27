Автобус улетел с дороги под Великим Устюгом

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

В результате ДТП пострадали два человека

Пассажирский автобус слетел с трассы в Великоустюгском округе. Происшествие случилось сегодня в восьмом часу утра на 4-м километре автодороги Великий Устюг – Демьяново.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, предварительно 38-летний водитель автобуса не справился с управлением автобуса, в результате чего он съехал с дороги в кювет.

«В результате ДТП пострадали две пассажирки 1985 и 1983 г.р. и были доставлены в медицинское учреждение», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.