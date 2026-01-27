Жителю Шексны ограничили свободу за гибель женщины
Источник фото: Газета «Звезда»
Потерпевшая утонула во время лодочной прогулки
В Шексне вынесен приговор 43-летнему местному жителю, которого признали виновным в гибели женщины. Происшествие случилось в октябре прошлого года на реке Угле.
Как следует из материалов уголовного дела, хозяин лодки вместе с двумя женщинами, а также двумя подростками, отправились на прогулку по реке в стеклопластиковой лодке вместимостью четыре человека. Все взрослые находились в состоянии опьянения.
«Мальчики расположились в корме, а хозяин лодки, передав управление судном одному из них, занял место в носовой части. Вес тела мужчины превышал вес тела несовершеннолетних, тем самым создался дифферент на нос лодки», - рассказали об обстоятельствах дела в пресс-службе судов области.
Во время следования юный водитель сбросил газ и нос лодки резко занырнул под воду. Судно опрокинулось. Одна из женщин, которой не хватило спасательного жилета, утонула.
Против шекснинца было возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. В суде он полностью признал свою вину.
«С учетом всех обстоятельств дела Шекснинский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с установлением ограничений и обязанности», - также уточнили в областном суде.