Жителю Шексны ограничили свободу за гибель женщины

Источник фото: Газета «Звезда»

Потерпевшая утонула во время лодочной прогулки

В Шексне вынесен приговор 43-летнему местному жителю, которого признали виновным в гибели женщины. Происшествие случилось в октябре прошлого года на реке Угле.

Как следует из материалов уголовного дела, хозяин лодки вместе с двумя женщинами, а также двумя подростками, отправились на прогулку по реке в стеклопластиковой лодке вместимостью четыре человека. Все взрослые находились в состоянии опьянения.

«Мальчики расположились в корме, а хозяин лодки, передав управление судном одному из них, занял место в носовой части. Вес тела мужчины превышал вес тела несовершеннолетних, тем самым создался дифферент на нос лодки», - рассказали об обстоятельствах дела в пресс-службе судов области.

Во время следования юный водитель сбросил газ и нос лодки резко занырнул под воду. Судно опрокинулось. Одна из женщин, которой не хватило спасательного жилета, утонула.

Против шекснинца было возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. В суде он полностью признал свою вину.