Череповецкая пенсионерка отдала мошенникам 3,6 млн рублей

Источник фото: УМВД России по Вологодской области

Жулики представились женщине сотрудниками курьерской службы

В Череповце 67-летняя женщина перевела мошенникам 3,6 млн рублей. Жулики представились пенсионерке сотрудниками курьерской службы. Череповчанке пояснили, что ей оформлена доставка, но для получения необходимо сказать код из смс-сообщения.

Дальше события развивались по классической схеме. Потерпевшей рассказали, что на нее вышли мошенники и для спасения накоплений ей необходимо выполнить определенные операции.

Для начала ей нужно было купить новый телефон с установленной программой, чтобы общаться с представителями надзорного ведомства по видеосвязи.

«Далее череповчанка сняла со счёта 1 800 000 рублей и упаковала в пакет. В тот же день пенсионерка встретилась с «инкассатором», сказала кодовое слово «метелица» и передала деньги», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

После этого она сняла со счета еще 1,3 млн рублей и также отдала «инкассаторам», а оставшиеся 500 тысяч рублей перевела через банкомат. Только после этого потерпевшая поняла, что ее развели жулики и пошла с заявлением в полицию, где по факту мошенничества возбудили уголовное дело.