Пассажир «Газели» пострадала в ДТП в Череповце

Александр Черняткин
корреспондент
Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Авария произошла на Октябрьском мосту


В Череповце в результате ДТП пострадала 60-летняя женщина, которая сидела на пассажирском сидении «Газели». Авария произошла накануне около семи часов вечера на Октябрьском мосту.

По информации пресс-службы регионального УМВД, 33-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не справился с управлением, после чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с «Газелью».

«В результате ДТП травмирована пассажирка «Газели». Бригадой скорой медицинской помощи доставлена в ВОБ 2», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства аварии уточняют сотрудники Госавтоинспекции.

 

 

