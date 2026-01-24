Пассажир «Газели» пострадала в ДТП в Череповце
Опубликовано
Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области
Авария произошла на Октябрьском мосту
В Череповце в результате ДТП пострадала 60-летняя женщина, которая сидела на пассажирском сидении «Газели». Авария произошла накануне около семи часов вечера на Октябрьском мосту.
По информации пресс-службы регионального УМВД, 33-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не справился с управлением, после чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с «Газелью».
«В результате ДТП травмирована пассажирка «Газели». Бригадой скорой медицинской помощи доставлена в ВОБ 2», - уточнили в пресс-службе ведомства.
Обстоятельства аварии уточняют сотрудники Госавтоинспекции.