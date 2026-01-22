Череповчанин «развлекался» сообщениями о минировании различных объектов

Источник фото: Скриншот видео пресс-службы УФСБ России по Вологодской области

Всего он пытался «минировать» 26 объектов – от школ до торговых центров

Жителя Череповецкого округа подозревают в 26 ложных сообщениях о минировании различных объектов - от школ до торговых центров. Как следует из материалов уголовного дела, все сообщения он рассылал в период с ноября 2023 по 24 февраля 2024 года.

«Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена в результате мероприятий, проводимых сотрудниками полиции и УФСБ России по Вологодской области. Работа велась по заявлениям от работников объектов социальной инфраструктуры о поступивших на электронную почту сообщениях с угрозами совершения общественно-опасных действий», - сообщает сегодня пресс-служба регионального УМВД.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что угрозы мужчина рассылал на электронные ящики органов власти, школ, больниц, а также торговых центров. В сообщениях мужчина сообщал о минировании объектов.

Помимо Вологодской области, сообщения рассылались различным учреждениям Липецкой области, республик Алтай и Крым.

Каждый раз информация после получения сообщений проверялась, но ни разу сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы.