Ревнивый вологжанин едва не убил свою жену

Источник фото: УМВД России по Вологодской области

Раненая женщина смогла написать СМС-сообщение своей сестре

В Вологде 34-летний ревнивый мужчина нанес несколько ножевых ранений своей 33-летней жене.

Как стало известно, ссора между супругами произошла в квартире дома по улице Приграничной. На почве ревности мужчина 4 раза ударил ножом в грудь своей супруге. Молодая женщина смогла написать СМС-сообщения своей сестре и рассказать о случившемся. Родственница потерпевшей вызвала скорую помощь.

«Злоумышленник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и оперативниками отдела полиции № 3 в этой же квартире. Ранее не судимый вологжанин признался в содеянном, пояснив, что не смог сдержать эмоции во время ссоры и нанес несколько ударов ножом жене», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый в настоящее время заключен под стражу.