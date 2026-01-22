Рабочий погиб при строительстве Некрасовского моста в Вологде

Источник фото: Гострудинспекция Вологодской области

Об этом сообщает Госинспекция труда

В Вологде при строительстве Некрасовского моста погиб 59-летний рабочий. Происшествие случилось накануне с работником подрядной организации, осуществляющей строительство автомобильных дорог и автомагистралей на территории Вологды.

«Согласно поступившего в Гострудинспекцию извещения о несчастном случае следует, что на объекте строительства мостового перехода через реку Вологда автодороги от «ул. Некрасова – ул. Чернышевского» до железнодорожной развязки «Москва – Архангельск» произошло падение стеновой панели, которой придавило работника», - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавший погиб от полученных травм на месте ЧП.

В ближайшее время будет сформирована комиссия по расследованию несчастного случая, которая должна установить все обстоятельства и причины происшествия.

Региональное управление следственного комитета по факту гибели рабочего возбудила уголовное дело.