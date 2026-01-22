Автомобиль сгорел на реке Вологде

Источник фото: МЧС России по Вологодской области.

Как машина оказалась на льду, выясняют специалисты

Автомобиль «Лада Гранта» сгорел на реке Вологде в областном центре. Происшествие случилось накануне около 22:30 недалеко от дома № 132 по улице Горького.

После сообщения в дежурную часть о возгорании на место происшествия было направлено 9 огнеборцев.

«По прибытии выяснилось, что горящая легковушка находится на льду реки Вологды. Это не помешало огнеборцам оперативно потушить возгорание на 3 квадратных метрах», - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как рассказывают очевидцы происшествия, почти одновременно с возгоранием автомобиля на льду появился странный мужчина, который бегал по льду в трусах и в майке

По словам специалистов, причиной возгорания мог стать поджог. Как автомобиль оказался на льду реки, выясняют дознаватели.