Мошенники «развели» череповчанку на сумму более 6 млн рублей

Источник фото: УМВД России по Вологодской области

Жулики «обрабатывали» женщину две недели

Жительница Череповца перевела мошенникам в общей сложности более 6 млн рублей. Женщина «попалась» на звонок от курьерской службы. По ее словам, сотрудник курьерской компании по телефону рассказал, что ей пришла посылка и для получения необходимо назвать код из смс-сообщения. Позже якобы с портала Госуслуг ей пришло уведомление, что кто-то пытается войти в ее личный кабинет. Женщина позвонила по телефону, указанному в сообщении, по которому ее соединили якобы со специалистами Роскомнадзора.

«Женщине сказали, что мошенники получили доступ к личному кабинету и оформили доверенность на имущество сроком на 3 года. В формате видеоконференции (череповчанку убедили установить приложение) мошенники показали доверенность. После этого с женщиной связался сотрудник Росфинмониторинга. Потерпевшую убеждали, что разглашать информацию нельзя, а для сохранения средств нужно строго следовать указаниям. Сотрудник сообщил, что необходимо перевести деньги на «безопасные счета», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В итоге женщина обналичила свой банковский вклад, взяла кредит, заложила золотые изделия, продала автомобиль и все деньги перевела мошенникам. Общий ущерб потерпевшая оценила в 6 млн 300 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.