Маленький пожар убил пожилую женщину под Вологдой

Источник фото: Елена Майорова, Global Look Press

Происшествие случилось накануне вечером

Пожилая женщина погибла во время пожара в поселке Надеево Вологодского округа. Происшествие случилось накануне около половины шестого вечера. В дежурную часть пожарной охраны позвонили местные жители, которые рассказали, что горит балкон на втором этаже дома №10.

Как пояснили в региональном управлении МЧС, до прибытия огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались 9 человек, к том числе двое детей.

«В квартире, где произошло возгорание, звено газодымозащитной службы обнаружило 69-летнюю женщину, она была без сознания. Пострадавшую незамедлительно передали медикам, но, к сожалению, спасти её не удалось», - рассказали в региональном управлении МЧС.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила всего один квадратный метр. Причина происшествия в настоящее время устанавливается.