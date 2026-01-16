Полиция Вологды раскрыла крупную кражу из ломбарда двухлетней давности

Источник фото: УМВД России по Вологодской области

Кража была совершена в ломбарде на улице Горького

Полиция Вологды заявила о раскрытии кражи из ломбарда двухлетней давности. Преступление было совершено в ноябре 2023 года в ломбарде на улице Горького. Как следовало из заявлений одной из сотрудниц учреждения, неизвестные украли золото, мобильные телефоны и деньги на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Спустя два года сыщики вышли на след подозреваемого, который ранее уже имел проблемы с законом.

«В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил, что в вечернее время, воспользовавшись моментом, когда сотрудник покинул торговую точку, он проник в служебное помещение, подобрав ключ к двери. 59-летний вологжанин, сумев открыть сейф, забрал деньги и ценности, скрывшись с места преступления», - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.