Под Никольском семья осталась без крыши над головой

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
погорельцы пожар

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области

Дом пожарным отстоять не удалось


В селе Никольское Никольского округа семья осталась без дома. Строение полностью сгорело в результате пожара. Происшествие случилось накануне около трех часов дня.

«Дома в этот момент находились двое детей собственника: 15-летняя девочка и 13-летний мальчик. Оба самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. К сожалению, отстоять строение не удалось», - пояснили в региональном управлении МЧС.

По словам огнеборцев, наиболее вероятной причиной пожала стала неисправная электрика в доме.

