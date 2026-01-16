«Лада» влетела под трактор в Верховажском округе

Источник фото: Группа Госавтоинспекции Вологодской области в соцсетях ДТП

Травмы получила пожилая женщина

В Верховажском округе в ДТП с трактором получила травмы 73-летняя женщина. Пострадавшая сидела на пассажирском сидении автомобиля ВАЗ-2114, которым управлял 21-летний молодой человек. Авария случилась накануне на 674-м километре автодороги М8 Холмогоры.

По информации регионального управления Госавтоинспекции, отечественная легковушка влетела под трактор МТЗ, который двигался в попутном направлении и чистил дорогу.

Пострадавшая доставлена каретой скорой помощи в БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ».

Всего за минувшие сутки произошли 2 ДТП, в которых два человека получили травмы. Также зарегистрировано 61 ДТП с материальным ущербом.