Веб-камера на компьютере испугала вологодского домушника

Источник фото: УМВД России по Вологодской области

Мужчина хотел обворовать квартиру

В Вологде вор-домушник испугался веб-камеры, установленной на компьютере. В итоге мужчина покинул квартиру, которую хотел обворовать, с пустыми руками.

Об этом стало известно после того, как хозяин квартиры обратился с заявлением в полицию.

«Вологжанин рассказал, что, вернувшись домой, обнаружил беспорядок в квартире: вещи разбросаны по комнатам, а самые ценные предметы аккуратно собраны в сумку», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Сыщики вычислили подозреваемого, которым оказался 59-летний местный житель. Мужчина подтвердил, что хотел обворовать квартиру. Он подобрал ключ к входной двери и уже собрал в сумку все ценные вещи, когда увидел установленную на компьютере веб-камеру. Вор решил не рисковать, оставил сумку с добычей и ушел. В сумке было сложено вещей на сумму более 100 тысяч рублей.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье за покушение на кражу. Подозреваемый заключен под стражу.