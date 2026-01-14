Два человека обнаружены погибшими на «Северстали»

Источник фото: Telegram-канал GorodChe

Оба погибшие – граждане Казахстана

Очередная трагедия произошла сегодня на череповецкой «Северстали». Около половины шестого вечера в цеху выплавки конверторной стали обнаружены погибшими двое рабочих подрядной организации.

По предварительным данным, мужчины могли отравиться газом, поскольку работали без газоанализаторов.

Смерть работников констатировали врачи скорой помощи. По факту гибели городской отдел Следственного комитета проводит проверку.