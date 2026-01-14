Новости

Два человека обнаружены погибшими на «Северстали»

Александр Черняткин
корреспондент
«Северсталь» погибли люди

Источник фото: Telegram-канал GorodChe

Оба погибшие – граждане Казахстана


Очередная трагедия произошла сегодня на череповецкой «Северстали». Около половины шестого вечера в цеху выплавки конверторной стали обнаружены погибшими двое рабочих подрядной организации.

По предварительным данным, мужчины могли отравиться газом, поскольку работали без газоанализаторов.

Смерть работников констатировали врачи скорой помощи. По факту гибели городской отдел Следственного комитета проводит проверку.

«Сегодня, 14 января, на территории промплощадки ЧерМК обнаружены двое сотрудников подрядных организаций, граждан Казахстана, без признаков жизни. В настоящее время расследуются причины смерти, на месте работают специальные службы», - официально прокомментировали ЧП на предприятии.

