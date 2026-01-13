Мать с тремя детьми могла сгореть под Череповцом

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области

Пожар в дачном доме произошел сегодня утром

В Череповецком округе мать с тремя детьми успела самостоятельно эвакуироваться из загоревшегося дачного дома. Происшествие случилось сегодня в половине восьмого утра в деревне Яконское, где расположен садоводческий кооператив «Шайма».

В управлении МЧС рассказали, что после поступления информации о пожаре в дачном доме на место происшествия выдвинулись 14 огнеборцев.

Открытое горение было ликвидировано примерно спустя два часа после звонка о пожаре в дежурную часть.

Дознаватели МЧС в настоящее время выясняют причину пожара.