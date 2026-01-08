Смертельная драка произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов Грязовца

Источник фото: Сайт дома-интернате для престарелых и инвалидов «Новая жизнь»

Следственными органами возбуждено уголовное дело

В грязовецком доме-интернате для престарелых и инвалидов «Новая жизнь» произошла смертельная драка. Происшествие случилось еще 1 января.

«По версии следствия, 1 января 2026 года в период времени с 18.00 по 21.00 в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Новая жизнь» Грязовца между проживающими там мужчинами произошла ссора, в ходе которой один нанес другому не менее двух ударов рукой по голове», - сообщает пресс-служба судов области.

Потерпевшим оказался 62-летний мужчина, который от полученных травм скончался.

Следствием 5 января было возбуждено уголовное дело по статье за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Накануне районный суд Грязовца избрал в отношении 60-летнего подозреваемого меру пресечения.

Как уточнили в областном суде, с учетом личности подозреваемого, а также состоянием его здоровья, мужчине назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.