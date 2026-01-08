Стали известны подробности смертельной аварии под Череповцом

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

В результате ДТП один человек погиб, шестеро получили травмы

Стали известны подробности ДТП, которое произошло накануне у деревни Коротово в Череповецком округе. Там столкнулись три автомобиля.

Как выяснилось, 38-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Лада Ларгус», выехала на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с автомобилем «Форд Фокус», который остановился на трассе для поворота налево.

На встречке «Лада» врезалась сначала во внедорожник «Киа Соренто», а затем в «Фольксваген Каравелла», который следовал за «Киа».

Смертельные травмы в ДТП получила водитель «Ларгуса». Травмы получили трое детей, которые находились в «Ладе» - 9-летняя девочка и два мальчика - 10 и 5 лет. Также травмирован 45-летний отец детей, Кроме того, травмы получили водитель и пассажир «Фольксвагена». Все пострадавшие доставлены в больницу.

Все детали аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции

Напомним, накануне во время сильной метели только за три часа в Череповецком округе в трех авариях погибли пять человек.