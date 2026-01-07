Два человека погибли в ДТП под Череповцом

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Личности погибших пока не установлены

В Череповецком округе в результате ДТП погибли два человека. Авария произошла сегодня в двенадцатом часу дня на 5-м километре автодороги Воскресенское – Иванов Бор – Кириллов.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, 45-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», который ехал из Череповца в Кириллов, обгонял впереди идущий автомобиль и не успел завершить маневр, вернувшись на свою полосу. В результате отечественный внедорожник врезался в грузовой ДАФ с прицепом. После удара «Лада» улетела в кювет.

«В результате ДТП до приезда скорой медицинской помощи скончались водитель автомобиля «Лада» и пассажирка того же автомобиля, женщина 1972 г.р.», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции также призвали водителей в связи с экстремальными погодными условиями по возможности отказаться от поездок.