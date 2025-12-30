Девятилетний ребенок пострадал под колесами грузовика в Вологде
Источник фото: Отдел Госавтоинспекции УМВД «Вологда»
Авария случилась накануне на улице Воркутинской
В Вологде 9-летний мальчик получил травмы под колесами грузовика. Авария случилась накануне около дома №7 по улице Воркутинской.
По информации городского отдела Госавтоинспекции, 59-летний водитель автомобиля MAN, выезжая с прилегающей территории, сбил мальчика, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.
«Пострадавший получил различные травмы. Бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу», – цитирует ИА «Вологда Регион» сотрудницу городского отдела Госавтоинспекции Екатерину Пешкову.