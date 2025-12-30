Новости

Девятилетний ребенок пострадал под колесами грузовика в Вологде

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП пострадал ребенок травмы

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции УМВД «Вологда»

Авария случилась накануне на улице Воркутинской


В Вологде 9-летний мальчик получил травмы под колесами грузовика. Авария случилась накануне около дома №7 по улице Воркутинской.

По информации городского отдела Госавтоинспекции, 59-летний водитель автомобиля MAN, выезжая с прилегающей территории, сбил мальчика, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

«Пострадавший получил различные травмы. Бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу», – цитирует ИА «Вологда Регион» сотрудницу городского отдела Госавтоинспекции Екатерину Пешкову.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Паттайя за 20 тысяч рублей. Как провести бюджетный отдых в Таиланде?
Больше 500 домов Вологды остались без света
10 лучших кооперативных игр на Новый год для ПК: что выбрать для семьи и друзей