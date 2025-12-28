Пьяный череповчанин выпал из окна 9 этажа на машину

Источник фото: СУ СКР по Вологодской области

В Череповце 28 декабря произошла трагедия. Мужчина 40 лет погиб, выпав из окна жилого дома. Тело было обнаружено во дворе дома на улице Краснодонцев. Следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту смерти.

По данным из соцсетей, несчастный случай произошел на 9-м этаже. Также в публикациях очевидцев сообщается, что мужчина в момент падения находился в состоянии алкогольного опьянения. Он приземлился на машину.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.