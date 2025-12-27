Стоматолог приняла роды у школьницы в автобусе

Фраза «Здесь есть врач?» может прозвучать почти в любом месте в любой момент. И звучит она всегда неожиданно, если дело происходит не в медицинском учреждении.

В этот раз место и время для этой фразы было в новосибирском междугороднем автобусе.

15-летняя женщина начала рожать в поездке. Она пересела на заднее место и ее сосед сообщил о начале родов.

Стоматолог, которая ехала в том же автобусе, помогла сама и попросила других пассажиров о содействии пеленками и антибактериальными средствами.

«Все случилось настолько стремительно, что я даже не успела определить пол ребенка. Главное было, чтобы он родился, начал дышать и закричал».

Прибывшие на месте окончания рейса медики «Скорой» определили, что родился мальчик. Вот так бывает, что в конце маршрута пассажиров больше, чем зашло в салон автобуса.