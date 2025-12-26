Восемь рейсовых автобусов сгорели сегодня ночью под Вологдой

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области

Техника принадлежала компании «ВологдаТранс»

Под Вологдой сегодня ночью сгорели восемь автобусов частной компании «ВологдаТранс». Пожар случился около пяти часов утра в деревне Родионцево, где расположена транспортная база перевозчика.

«Площадь возгорания составила 270 квадратных метров: полностью выгорели восемь автобусов, еще один получил серьезные повреждения. Никто из людей не пострадал», - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Копания «ВологдаТранс» обслуживает в областном центре маршруты №48, 37, 37Э, 14, а также ряд пригородных и межмуниципальных маршрутов.

Как пояснил глава города Сергей Жестянников, несмотря на происшествие, маршруты не были сорваны, отмечено только незначительное увеличение интервалов движения на 2-4 минуты.

«В связи с повреждением автобусов частного перевозчика передаем в аренду коллегам 6 машин «Олимп» и «НЕФАЗ» муниципального предприятия ПАТП № 1», - рассказал глава города.

По его словам, арендованные автобусы выйдут на линию уже в январе, в настоящее время идет оформление документов.

Как сообщают Telegram-каналы, предварительной причиной возгорания могло стать короткое замыкание в гирлянде, которыми автобусы украшают к Новому Году.