Суд выселил Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, проданной за 112 млн: детали заседания

Источник фото: Roman Naumov/URA.RU

Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках

Московский городской суд удовлетворил иск о выселении народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры в районе Хамовники, которую, по версии певицы, она продала под влиянием мошенников.

Иск о выселении подала покупательница квартиры Полина Лурье, а судья Ольга Новикова требования удовлетворила. Выселиться, согласно описанию, должны не только Долина, но и её дочь и несовершеннолетняя внучка. Также указывается, что решение можно обжаловать в течение трёх дней.

На заседании представитель Долиной Мария Пухова просила дать время для выезда до 10 января, однако Лурье выступила против. Адвокат покупательницы Светлана Свириденко говорила, что её клиентке «негде жить», и описывала просьбу Долиной остаться в квартире ещё «на несколько месяцев», чтобы успеть собрать вещи; представитель певицы при этом настаивала, что в адрес оппонентов направлялся проект мирового соглашения с фиксированным сроком освобождения жилья.

После оглашения решения Долина покинула квартиру менее чем через два часа.

Напомним, что конфликт тянется с 2024 года: тогда квартира была продана Полине Лурье за 112 млн рублей, а затем Долина пыталась оспорить сделку, заявляя о мошенничестве. ВС «отказал Ларисе Долиной и вернул квартиру Полине Лурье». Когда конечным собственником признаётся покупатель, вопрос фактического проживания бывшего владельца и его семьи обычно переходит в плоскость выселения и защиты прав собственника.

