Роковой заплыв в «Адмирале»: как погиб экс-глава «Солнцевских» Виктор Аверин

Источник фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Конец эпохи: легендарный Виктор Аверин из «Солнцевских» ушел на дно в Подмосковье


В Московской области оборвалась жизнь Виктора Аверина, некогда возглавлявшего легендарных «Солнцевских». Инцидент произошел в яхт-клубе «Адмирал»: лодка, на которой находился Аверин, перевернулась.

Пятеро других пассажиров сумели выбраться из воды и дождаться помощи на перевернувшемся корпусе судна, откуда их забрали аэросани. Аверин не смог спастись, и его тело было обнаружено спасателями-водолазами позднее.
Смерть супруга стала невосполнимой утратой для жены Аверина.

В Кичменгском Городке из-за сигареты погибли женщина и двое детей

Сегодня же стало известно, что умер актер и поэт Николай Денисов. Он играл во множестве спектаклей и киносериалов. Песни на его стихи исполняли многие эстрадные исполнители.

