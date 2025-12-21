Роковой заплыв в «Адмирале»: как погиб экс-глава «Солнцевских» Виктор Аверин

Источник фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Конец эпохи: легендарный Виктор Аверин из «Солнцевских» ушел на дно в Подмосковье

В Московской области оборвалась жизнь Виктора Аверина, некогда возглавлявшего легендарных «Солнцевских». Инцидент произошел в яхт-клубе «Адмирал»: лодка, на которой находился Аверин, перевернулась.

Пятеро других пассажиров сумели выбраться из воды и дождаться помощи на перевернувшемся корпусе судна, откуда их забрали аэросани. Аверин не смог спастись, и его тело было обнаружено спасателями-водолазами позднее.

Смерть супруга стала невосполнимой утратой для жены Аверина.

