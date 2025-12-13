Происшествия

Житель Сокола подарил аферистам 300 тысяч рублей

Опубликовано
мошенники


21-летнему парню начали звонить лже-правоохранители и липовые сотрудники банков. Они убедили сокольчанина, что его деньги в опасности,  и предложили перевести их на «безопасный» счет.

Молодой человек отправил жуликам не только собственные накопления, но и деньги с кредитных карт нескольких банков. После этого ему велели сделать скриншоты личного кабинета одного из банковских счетов родителей. Только после этого мужчина обратился в полицию.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Скопировать ссылку
Материалы по теме
В Вологде директор предприятия прятал деньги от налоговой на счетах контрагентов
В Череповце раскрыто мошенничество пятилетней давности
В Грязовце гаишники помогли напуганным собаками детям добраться домой