Пьяный пешеход устроил ДТП на трассе под Кирилловом

Источник фото: Управление Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области

В Кирилловском округе вечером 6 декабря в 18:55 произошло ДТП с участием пешехода. На 103-м километре трассы Вологда — Медвежьегорск 51-летний водитель «Фольксваген Поло» задел зеркалом мужчину 1962 года рождения.

По предварительным данным ГИБДД, пьяный пешеход без светоотражающих элементов стоял на середине проезжей части и пытался остановить попутную машину.

Мужчина был доставлен с травмами в Кирилловскую больницу бригадой скорой помощи.