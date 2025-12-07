Новости

В Вологде из-за возгорания балкона погиб мужчина

погибли в пожаре

6 декабря вечером, в Вологде произошёл крупный пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Луначарского. Возгорание началось на балконе квартиры на первом этаже в микрорайоне Лукьяново.

На место происшествия выехали 18 единиц техники и 43 спасателя. До их прибытия из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Ещё 20 жильцов, включая троих детей, были спасены пожарными с использованием дыхательных аппаратов. К сожалению, один мужчина погиб.

Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Причина пожара и обстоятельства гибели человека устанавливаются.

