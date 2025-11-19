Токсины в московских водоемах: 5 шагов, чтобы защитить себя и пруды столицы
Источник фото: SwidaAlba
В настоящем месяце учёные из Института физиологии растений РАН сообщили: в 12 столичных водоёмах, от Москвы-реки до Мещерского пруда, нашли два токсичных штамма цианобактерий Microcystis aeruginosa.
Эти микробы производят микроцистины — вещества, вредные для печени. Один штамм — именно в Мещерском, где летом тысячи москвичей купаются.
Открытие пугает, однако такие «цветения» на воде — бьют рекорды по всему миру из-за жары и загрязнений. Этим бактериям более 2 миллиардов лет, и они подарили Земле кислород. Сегодня они дают немалый процент атмосферного кислорода, кормят водную жизнь и даже удобряют почву азотом. Отчасти, урожай в полях и обилие рыбы - их заслуга.
Почему тогда их боятся ученые? Проблема в балансе: когда вода теплеет (выше 20°C) и в неё стекает азот с фосфором из удобрений, стоков и ливнёвок, популяция бактерий резко возрастает. Так что виноваты в этом мы - люди. Вода зеленеет, пахнет неприятно, а токсины накапливаются.
Московские стоки «кормят» пруды, а тёплое лето усиливает эффект. Такая тенденция, к сожалению, по всему миру. И конечно, избыток бактерий угрожает фауне водоемов. В столице много водоемов, но они загрязнены.
Стоит ли москвичам бежать от прудов?
Нет, паниковать нет смысла, но осторожными надо быть всегда. Концентрация токсинов пока низкая, но летом 2026-го может быть хуже.
- Не купайтесь в местах покрытых зеленью, не давайте детям и собакам плескаться. Обычно там и запах неприятный. Это знак, что лучше отойти от воды подальше.
- Купите тестовые полоски для воды — они ловят нитраты и фосфаты. Вы будете знать, где купаться точно нельзя.
- Для дачников и рыбаков: Не ешьте рыбу из «зелёных» прудов — токсины накапливаются в мясе.
- Готовьте фильтры для колодцев: угольные сорбенты убирают микроцистины.
- Общественные действия: пишите в мэрию или Роспотребнадзор (или сразу по всем фронтам. В Народный фронт тоже можно) — требуйте аэрацию и очистку стоков.
Очистить водоемы реально. Цианобактерии — зеркало экологии: они показывают, где мы переусердствовали. А микробы должны работать на нас.