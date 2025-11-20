Череповчанин лишил бывшую девушку селезенки

Источник фото: пресс-служба судов Вологодской области

В Череповце мужчина жестоко избил свою девушку, когда та захотела с ним расстаться. Это произошло в сентябре — 33-летний череповчанин пришёл к женщине домой и, узнав о её решении, ударил её в живот. Удар оказался настолько сильным, что у женщины произошёл разрыв селезёнки. Следствие квалифицировало это как тяжкое телесное повреждение.

Уголовное дело в отношении мужчины уже расследовано, и вскоре его направят в суд.

А в Соколе бытовая ссора закончилась ещё трагичнее. Ночью 9 ноября 38-летний местный житель во время конфликта ударил ножом в шею свою 45-летнюю сожительницу. Женщина скончалась от ранения. Мужчина уже признался в убийстве и сейчас находится под арестом