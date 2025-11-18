Череповецкий подросток получил ожоги во время приготовления картошки-фри
Источник фото: Скриншот видео управления МЧС по Вологодской области
Пожарных и скорую вызвали соседи
В Череповце 14-летний подросток получил ожоги во время приготовления картофеля-фри. По словам сотрудников регионального управления МЧС, блюдо он решил приготовить, вернувшись днем из школы.
Правда, во время приготовления картошки масло загорелось, и мальчик решил потушить его водой. От этого стало только хуже.
«Подоспевшие на шум соседи вызвали пожарных и скорую. Мальчик получил ожоги и был госпитализирован. Пламя удалось потушить до прибытия огнеборцев. В результате пожара были повреждены натяжной потолок и фасады кухонного гарнитура», - уточнили в региональном управлении МЧС.
По словам пожарных, никогда нельзя заливать горящее масло водой. Чтобы сбить огонь, необходимо отключить плиту и накрыть емкость с маслом крышкой или плотной тканью. Можно засыпать солью, содой или землей из цветочного горшка.