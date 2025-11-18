Новости

Череповецкий подросток получил ожоги во время приготовления картошки-фри

Опубликовано
МЧС огонь ожоги пожар

Источник фото: Скриншот видео управления МЧС по Вологодской области

Пожарных и скорую вызвали соседи


В Череповце 14-летний подросток получил ожоги во время приготовления картофеля-фри. По словам сотрудников регионального управления МЧС, блюдо он решил приготовить, вернувшись днем из школы.

Правда, во время приготовления картошки масло загорелось, и мальчик решил потушить его водой. От этого стало только хуже.

«Подоспевшие на шум соседи вызвали пожарных и скорую. Мальчик получил ожоги и был госпитализирован. Пламя удалось потушить до прибытия огнеборцев. В результате пожара были повреждены натяжной потолок и фасады кухонного гарнитура», - уточнили в региональном управлении МЧС.

По словам пожарных, никогда нельзя заливать горящее масло водой. Чтобы сбить огонь, необходимо отключить плиту и накрыть емкость с маслом крышкой или плотной тканью. Можно засыпать солью, содой или землей из цветочного горшка.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Вологодские рыбные хозяйства увеличили производство аквакультуры на 423 тонны
Молодые управленцы внесли предложения по развитию Вологды
Под Вологдой трактор без водителя наехал на пешехода и врезался в грузовик