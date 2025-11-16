«С вас 60 тысяч!»: Петербургский суд разоблачил фотографа, наживавшегося на щелчках мыши

Калининский районный суд Санкт-Петербурга отказал фотографу Александру Е. в иске против предпринимателя Натальи Ш..

Е. требовал 60 тысяч рублей за якобы незаконное использование его фото котят и щенков на Wildberries, плюс 10 тысяч за моральный вред и 10,5 тысячи на судебные расходы. Суд выяснил: фото были легально куплены через стоковую платформу Shutterstock, а сам Ермолаев за 1,5 года подал 96 похожих исков, не требуя даже прекратить «нарушения». Суд назвал это злоупотреблением правом и отказал в иске.

Эта история — лишь верхушка айсберга. В последние годы фотографы и «антипиратские» агентства превратили авторские права в инструмент вымогательства, заваливая суды исками. Суды в России и мире уже пресекают такие схемы, защищая бизнес и здравый смысл.

Стоки — ловушка для фотографов

Е. сам загрузил свои фото на Shutterstock, согласившись с их правилами: платформа может продавать изображения любому — от блогеров до производителей товаров — с правом копировать, адаптировать и распространять по всему миру без доплат. Китайский поставщик ковриков купил фото через hellorf.com (официальный партнер Shutterstock в Китае) и передал макеты для Wildberries. Всё легально, но фотограф решил «заработать» через суд, требуя компенсацию за то, что и так продал.

Это уже типичная схема: фотографы загружают снимки на стоки, зная, что их будут использовать в рекламе или товарах, а потом ищут «нарушителей» для исков. Суд в Петербурге прямо указал: 96 исков без просьб остановить использование — это не защита прав, а попытка нажиться. И таких историй всё больше.

Суды по всему миру устали от фотографов, которые превращают авторские права в бизнес-модель. Вот три свежих примера, где жадность проиграла:

США: Warhol против Goldsmith. Фонд Энди Уорхола проиграл иск фотографу Линн Голдсмит за использование её портрета Принса в коммерческих принтах. Верховный суд США постановил: это не fair use, а прямое заимствование для прибыли. Но важно другое: суд подчеркнул, что авторские права не дают монополии на идею или стиль. Фотографы, требующие деньги за «похожие» работы, теперь получают отказы, если нет точной копии.

США: фотографы против Google и ИИ. Группа фотографов, включая Дзингда Чжана, подала иск к Google за использование их фото в обучении ИИ-генератора Imagen. Суд Северного округа Калифорнии пока не вынес финального решения, но уже намекнул: если фото взяты из публичных датасетов (например, LAION-400M), это может быть fair use для исследований. Фотографы, загружающие работы в открытый доступ, сами открывают дверь для их «переработки» ИИ, а суды не спешат их спасать.

Европа, 2024: фотограф против агрегатора новостей. В Германии фотограф требовал компенсацию от новостного сайта за использование его снимка в обзоре событий. Суд отклонил иск: фото было взято из соцсети с отметкой автора и использовано в некоммерческом контексте (новости). Судья отметил: автор не доказал убытки, а публичная публикация снимка подразумевает возможность его цитирования.

Fair use (в переводе с английского — «честное использование») — это правовая концепция, которая позволяет ограниченно использовать материалы, защищенные авторским правом, без разрешения правообладателя. В России аналогичный принцип называется «свободное использование» или «цитирование» и регулируется статьей 1274 Гражданского кодекса РФ. Простыми словами, это случаи, когда вы можете взять чужое фото, текст или видео, не платя и не спрашивая, если следуете определенным правилам.

Эти дела, как и случай с Nike в 2019 году (фотограф Якоб Рентгейстер проиграл иск за логотип Air Jordan, потому что поза не защищается авторским правом), показывают: суды не дают фотографам шантажировать бизнес.

Фотографы часто работают с «антипиратскими» фирмами, которые сканируют интернет в поисках их фото, а затем шлют претензии всем — от блогеров до приходов храмов. В России это целая индустрия: по данным «Фонтанки», в 2023–2025 годах иски за фото касались соцсетей, турфирм, школ и госорганов. В США 70% таких исков отклоняются из-за лицензий, fair use или отсутствия реального ущерба.

Суды видят: многие фотографы не защищают творчество, а ищут «легкие деньги». Е. не просил изначально убрать фото — ему нужны были сразу 80 тысяч рублей. Это и есть злоупотребление, которое суды теперь пресекают. Плюс, в глобальном мире фото проходят длинные цепочки: от стока до китайского завода и маркетплейса. Доказать «пиратство» в таких случаях почти невозможно.

Как бизнесу защититься от фото-шантажа: 5 советов

Если вы предприниматель, блогер или маркетолог, вот как избежать ловушек фотографов:

Покупайте лицензии. Используйте Shutterstock, Getty Images или Unsplash с четкими условиями. Сохраняйте чеки и скриншоты — это ваш щит в суде.

Используйте Shutterstock, Getty Images или Unsplash с четкими условиями. Сохраняйте чеки и скриншоты — это ваш щит в суде. Проверяйте поставщиков . Если берете макеты у партнеров (как Ш. у китайцев), уточняйте, где они взяли фото. Требуйте подтверждение лицензии.

Изучайте fair use. Для новостей, критики или некоммерческих постов можно использовать фото с указанием автора, но без прямого копирования. В России это «цитирование» по ст. 1274 ГК РФ.

Не платите сразу. Получили претензию? Проверьте, откуда фото и есть ли лицензия. Часто «антипираты» блефуют, рассчитывая на страх.

Получили претензию? Проверьте, откуда фото и есть ли лицензия. Часто «антипираты» блефуют, рассчитывая на страх. Нанимайте юриста. Если дело дошло до суда, специалист разберет цепочку прав и, возможно, докажет вашу добросовестность.

Калининский суд в Петербурге показал, как надо: не просто отказал Е., а разложил по полочкам, почему его схема злоупотребление. Такие решения спасают бизнес и напоминают: авторские права — для защиты творчества, а не для спекуляций.