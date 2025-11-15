Атлантический циклон атакует Россию: от Мурманска до Москвы — шторм, гололед и снег
Источник фото: jplenio
Шторм бушует от Севера до Юга
Сегодня МЧС Санкт-Петербурга бьет тревогу: вечером начнется штормовой ветер до 15 м/с и гололед, дороги станут скользкими. Вологодская область тоже в эпицентре: дождь превращается в мокрый снег, ветер до 17 м/с, а ночью пик — до 10-15 мм осадков и похолодание до -4°C. Мурманск тонет в метели: ветер до 29 м/с, видимость 50 метров, аэропорт временно закрывали утром, а шторм держится до 16 ноября.
На юге и в центре тоже неспокойно: в Сочи шторм повалил вековой дуб, а в Самарской области вечером 15-го начнется дождь с ветром до 20 м/с, ночью — мокрый снег и -2°C. Москва не избежит: с 19:00 снег с дождем, ветер до 10 м/с, а к 17 ноября — снежный покров до 5 см.
Гидрометцентр подтверждает: до 17 ноября атлантический циклон зальет европейскую Россию снегом и дождем от Арктики до Поволжья.
Что происходит?
Теплый ноябрь (+1-2°C выше нормы) столкнулся с арктическим холодом, и атлантические циклоны усилили беспорядок: ветер, снег, гололед. Это эхо потепления: циклоны в Арктике стали злее, а холод идет на юг.
Что делать прямо сейчас?
Гололед уже идет. В Петербурге, Самаре и Вологде скользко. Советы знают все, но повторимся:зимние шины, скорость до 40 км/ч, ну и, держитесь правого ряда. Там, где плохая видимость, не забывайте про «аварийку» и фары. В машине должны присутствовать антифриз и лопата. Аккумулятор тоже под угрозой.
Одевайтесь тепло, с собой берите термос с горячим напитком.
А еще, в такие периоды нередки отключения электроэнергии. Поэтому, гаджеты заряжайте максимально и держите фонарик с работающими батарейками под рукой. Свечки тоже приветствуются, но помните, что они пожароопасны.
В принципе, эти советы не только к ближайшим дням, но и к зиме в целом. проверьте содержимое аптечки. Потому, что и аварийность растет, и количество травм пеших в такую погоду.