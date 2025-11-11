«Бобер-архитектор» из Ленобласти показал петербуржцам, как надо работать
Источник фото: Рониле
Он старательно строил плотину
Бобер показал жителям Петербурга, как надо работать. Комитет по животному миру Ленинградской области поделился видеозаписью с бобром, который активно строил плотину в местном водоеме.
Специалисты говорят, что это такой вид-конструктора, они меняют среду обитания под свои нужды. Их нехитрые но тяжелые хлопоты влияют на обитателей рек, флору и фауну данной местности в целом.
Интересно, что в 18-м столетии в Ленинградской области были истреблены бобры, но в середине прошлого века их снова привезли. Канадский бобр попал через Финляндию в 1937 году.
На данный момент в регионе обитают несколько видов этих животных, а численность достигает 25 000 особей.
В общем, с бобрами там все хорошо.