ОМОН «Титан» на Северном шоссе Череповца: спецназ спас зажатого водителя после ДТП с грузовиками

Сотрудники ОМОН «Титан» помогли пострадавшему водителю.

Происшествие случилось вчера около полудня на Северном шоссе Череповца. Столкнулись грузовики - КАМАЗ и Мерседес. У иномарки были сильные повреждения, а водителя зажало в кабине. Данные о случившемся получили сотрудники ОМОН «Титан» Управления Росгвардии по ВО, которые были неподалеку от места происшествия.

Командир ОМОН «Титан», фельдшер медчасти и бойцы спецподразделения немедленно отправились прибыли на место аварии, оказали первую помощь пострадавшему и деблокировали его зажатые ноги.

ДТП с участием 3 грузовиков произошло в Череповце

После этого, росгвардейцы вместе с гаишниками помогли медикам транспортировать несчастного в скорую для госпитализации.