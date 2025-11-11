ОМОН «Титан» на Северном шоссе Череповца: спецназ спас зажатого водителя после ДТП с грузовиками
Опубликовано
Сотрудники ОМОН «Титан» помогли пострадавшему водителю.
Происшествие случилось вчера около полудня на Северном шоссе Череповца. Столкнулись грузовики - КАМАЗ и Мерседес. У иномарки были сильные повреждения, а водителя зажало в кабине. Данные о случившемся получили сотрудники ОМОН «Титан» Управления Росгвардии по ВО, которые были неподалеку от места происшествия.
Командир ОМОН «Титан», фельдшер медчасти и бойцы спецподразделения немедленно отправились прибыли на место аварии, оказали первую помощь пострадавшему и деблокировали его зажатые ноги.
После этого, росгвардейцы вместе с гаишниками помогли медикам транспортировать несчастного в скорую для госпитализации.