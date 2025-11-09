Первоклассник-маньяк из Купчино. Родители бьют тревогу – реакции нет

Родители первоклассников из гимназии №587 в Купчино (Фрунзенский район Санкт-Петербурга) сообщили о систематической травле со стороны семилетнего мальчика по имени Саша (имя изменено).

По словам матери одного из пострадавших, Анны, ребенок неоднократно нападал на одноклассников: бил в живот, душил и наносил удары ботинком по голове. Инцидент произошел, когда ее сын попытался защитить девочку — драка длилась около пяти минут.

Дети рассказывают, что Саша на уроках заявляет:

«Я сын президента, мне все можно».

Родители обратились к директору школы и инспектору по делам несовершеннолетних, но реакции не последовало. Полиция сообщила, что не может вмешаться, так как это не подпадает под уголовную ответственность. Обещали привлечь школьного психолога, но на момент жалоб это не реализовано.

