«Зов бездны»: от моста Овертаун в Шотландии до Галилейского моря – куда бегут животные и почему

Существуют уголки мира, где поведение животных выходит за рамки привычного, словно невидимая сила подталкивает их к необъяснимым поступкам.

Собаки, прыгающие с моста в шотландских холмах, свиньи, бросающиеся с обрыва в Галилейском море, птицы, разбивающиеся о стекла в американской пустыне — эти явления не просто легенды, а задокументированные факты, которые изучают ученые, этологи и местные жители. В этой статье мы разберем пять мест, где животные демонстрируют аномальное поведение, опираясь на научные данные, археологические находки и свидетельства очевидцев. Мы проанализируем причины, выдвинем гипотезы и сделаем выводы, которые могут изменить взгляд на взаимодействие природы и окружающей среды.