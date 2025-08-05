Нет кода – нет доступа: спам-закон парализовал банки и госуслуги

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SMS-апокалипсис

Борьба со спамом обернулась неожиданными последствиями. Вступивший в силу 1 августа закон, призванный оградить россиян от назойливой рекламы, фактически парализовал работу сервисных SMS-рассылок. Банковские уведомления, коды двухфакторной аутентификации, сообщения от госуслуг – всё это попадает под блокировку операторов, действующих в строгом соответствии с новым законодательством. Получается, закон, направленный на борьбу с одной проблемой, создал другую.

Закон требует от операторов ограничивать массовые рассылки, не уточняя их характер. В результате операторы вынуждены блокировать любые A2P-рассылки (автоматизированные рассылки коммерческих сообщений), чтобы избежать нарушения закона. Получается парадоксальная ситуация: пользователи, желающие защититься от спама, лишаются доступа к важным сервисным сообщениям.

Проблемы уже ощутили на себе клиенты банков, пользователи госуслуг и различных онлайн-сервисов. Блокировка SMS с кодами подтверждения создает трудности с доступом к аккаунтам, проведением платежей и использованием других онлайн-услуг. Пока компании не фиксируют резкого роста обращений, но эффект, вероятно, проявится в ближайшее время.

Ключевая проблема – отсутствие четкой классификации SMS-сообщений в законе. Необходимо срочно внести поправки, которые позволят разделить рекламные рассылки и сервисные сообщения. Операторы связи уже обратили внимание на эту проблему и предлагают утвердить отдельные категории сообщений, подлежащие блокировке.

На окраине Вологды развернётся ещё одна большая стройка

Пока ведомство лишь сообщает, что находится «в контакте с операторами» и следит за ситуацией. Но пассивное наблюдение вряд ли поможет решить проблему, которая уже затрагивает миллионы россиян.