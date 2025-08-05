В Вологде разгорелся конфликт между местными предпринимателями и продавцом-мигрантом, который, по словам депутата ЗСО Антона Холодова, игнорирует российские законы и традиции. Случай на рынке на Новгородской, 22, вызывает вопросы не только о соблюдении правил торговли, но и о более глубокой проблеме – адаптации мигрантов в российском обществе.

Предпринимательница Юлия, арендующая торговое место на рынке, обратилась к депутату с жалобой на агрессивное поведение конкурента-мигранта. По ее словам, мужчина не только нарушает правила торговли, раскладывая товар прямо на тротуаре, но и угрожает другим продавцам, применяя физическую силу. Видеозапись, предоставленная Юлией, подтверждает факт конфликта и агрессивного поведения мужчины.

Депутат Холодов акцентирует внимание на неуважении к законам и традициям России.

Случай Юлии – не единичный. Он поднимает системную проблему: как обеспечить эффективный контроль за соблюдением правил торговли мигрантами и их адаптацию к российским нормам? Необходимы четкие механизмы реагирования на подобные ситуации, чтобы защитить права россиян и предотвратить эскалацию конфликтов.

В Вологде так нагло дома теперь сносят деревянные, в самом центре, с вологодской пропильной резьбой?

Депутат Холодов уже подключил к решению проблемы Роспотребнадзор и другие ведомства. Остается надеяться, что этот случай станет толчком к разработке эффективных мер по усилению контроля над мигрантами в России.