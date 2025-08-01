Отдел по борьбе с экономическими преступлениями начал проверку Ларисы Гузеевой на предмет мошенничества

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Полиция начала проверку Гузеевой по делу о вилле на Бали

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) начал проверку популярной актрисы и ведущей шоу “Давай поженимся” Ларисы Гузеевой на предмет мошенничества.

Данный факт подтвердил изданию Super адвокат пострадавших Александр Зорин.

Напомним, что чуть более месяца назад сразу несколько человек написали заявления в полицию на Гузееву. Они обвинили актрису в мошенничестве. Она снялась в рекламном ролике виллы на Бали от известного бизнесмена Сергея Домогацкого. Несколько людей откликнулись на эту рекламу, и оплатили покупку вилл на Бали, после чего застройщик с деньгами исчез в неизвестном направлении. Люди остались и без недвижимости, и без денег.

«Поздравьте меня! У меня теперь есть здесь недвижимость! Приезжайте!», — заявляла артистка после подписания неких документов на видео в ноябре прошлого года.

Сама Гузеева данный скандал до сих пор никак не комментировала.

На данный момент известно, что полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Если вина Домогацкого будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Гузеевой грозит срок, если следствие докажет наличие сговора с Домогацким. Но шансы на такой исход дела минимальны. Зато пострадавшие могут потребовать с Гузеевой возместить моральный и материальный ущерб за введение в заблуждение при покупке недвижимости. Как заявил адвокат Сергей Жорин, по этой статье Гузеевой могут назначить реальное наказание.

В любом случае необходимо дождаться результатов проверки ОБЭП. Некоторые зрители подозревают, что это обычный рекламный трюк. Как на самом деле обстоят дела, мы скоро узнаем…