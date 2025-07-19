В России ужесточены правила перевозки детей в автомобилях. Что изменилось

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В России решили навести порядок на рынке продажи устройств, для безопасного перевоза детей в автотранспорте

В России ужесточаются правила перевозки детей в автомобильном транспорте. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Давайте вместе разбираться, что изменится.

Теперь в новой редакции ПДД прописано более четкое детской удерживающей системы, или иными словами конструкции, которая предназначена для перевозки детей в автомобилях.

Теперь для этих целей можно использовать исключительно сертифицированные конструкции, специально предназначенные для безопасной перевозки детей.

Отныне все предыдущие устройства, а именно различные лямки и фиксаторы, накладки на ремни безопасности и прочие приспособления не являются разрешенными удерживающими устройствами.

На такой шаг власти были вынуждены пойти ввиду того, что на рынке появилось много различных средств для перевозки детей, в частности бескаркасные кресла и адаптеры ремней, которые не только не гарантируют надежной защиты при авариях, но и увеличивают риск травмирования ребенка. Мало того, было установлено, что некоторые производители подобной продукции необоснованно получали документы, позволяющие их считать полноценными креслами.

Новые требования к перевозке детей полностью соответствуют регламенту Таможенного союза о безопасности транспортных средств.

Мы приветствуем все усилия наших властей, на повышение безопасности при использовании авто. Главное, чтобы на всю эту продукцию не повысились цены…