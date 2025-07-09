Михаил Хазин намекнул на истинные причины гибели экс-министра транспорта Старовойта

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Михаил Хазин поделился своими мыслями по факту гибели бывшего министра транспорта России

На днях Россию потрясла новость о самоубийстве бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Последний раз событие подобного масштаба в стране было в далеком 1991 году. На эту тему есть много слухов и домыслов. Известный российский экономист Михаил Хазин озвучил свою версию всего произошедшего.

По мнению эксперта сегодня в России происходят большие перемены. Мы становимся свидетелями развития нового кризиса, касающуюся активов и финансовых потоков. Суть процесса заключается в разрушении системы легитимизации собственности.

«Сейчас довольно большое количество людей неожиданно обнаруживают, что то, что они считали своим, таковым уже не является. Обращаю внимание на утечку, которая была у нас в интернете, о том, что якобы Старовойт договорился, что он все вернет – но человек, через которого он «рулил» своими честно украденными деньгами, неожиданно сбежал и деньги не вернул. «Честно» в том смысле, что в соответствии с правилами, принятыми еще в 1990-е годы, но, разумеется, не соответствующими законодательству», - сказал Хазин.

Спастись в этой ситуации, по мнению экономиста, смогут только те люди, которые смогут вовремя “соскочить”, потеряв 99% своих активов. В лучшем случае им удастся сохранить только ту собственность, которая была приобретена тайно. Сюда в основном относятся небольшие объекты недвижимости. Кто этого не сделает по-быстрому, ждет полное обнищание.

«Весь фокус состоит в том, что очень многие люди, считающие, что у них есть капиталы, есть активы, и эти активы их защитят, не понимают, что у них ничего нет. Это не их деньги. Они управляются другими людьми, принадлежат другим людям – и их мнение о судьбе этих активов никому не интересно. При этом есть и другие люди, которым было что-то обещано. Представьте всех этих министров и депутатов, оказавшихся в совершенно нелепой ситуации. Они сидят на финансовых потоках, у них есть обязательства и еще что-то. Но в реальности неожиданно выясняется, что они не имеют никакого отношения к этим потокам. А, как только они пытаются что-то изменить, им дают по рукам. И они даже уйти не могут, потому что уходить некуда», - сказал Хазин на своем Rutube-канале.

По той информации, которая сегодня публикуется в российских СМИ, общая стоимость имущества покойного Старовойта оценивается в миллиард рублей. У него была недвижимость не только в Курске, но и в Москве и Санкт-Петербурге. Наверняка мы скоро узнаем еще больше подробностей о его жизни. Но суть заключается в том, что в данной цепочке событий будут еще новые фигуранты по мнению Михаила Хазина…