Бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт найден мертвым. Основная версия - самоубийство

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Предположительно суицид произошел в ночь с субботы на восресение

Бывший Министр транспорта РФ Роман Старовойт найден мертвым в доме в Одинцово. Как пишет издание “Ведомости”, ссылаясь на источник близкий к Администрации президента, чиновник покончил с собой.

Также данную информацию подтвердили в Следственном комитете.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», — сказано в сообщении ведомства.

Несколько часов назад президент России Владимир Путин подписал указ об его освобождении от должности Министра транспорта. Временно исполняющим обязанности был назначен бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин. На своей должности Старовойт продержался не более года.

До этого времени Старовойт был губернатором Курской области, которую он возглавлял с 2019 года по 2024 год. Многие связывают нынешнее событие с тем, что за время пребывания в этой должности к нему было много вопросов с точки зрения соблюдения законов.

Как пишет Telegram-канал Baza , в последний раз Роман Старовойт общался со своими родными два дня назад, когда приезжал к дочери. У него было подавленное состояние, после этого он больше с семьей на связь не выходил.

Пресс-секретарь президента РФ говорил, что отставка Старовойта не связана с утратой доверия и в указе такая формулировка не значится.