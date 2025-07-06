Россиянам напомнили об уголовной ответственности за общение в общедомовых чатах

Источник фото: NewsVO

Переписка в чатах также регулируется российским законодательством

В последнее время общедомовые чаты стали очень популярными среди россиян. Они помогают старшим по дому донести до жителей важные решения. Чаты также помогают соседям общаться не выходя из дома. Иногда это общение перерастает в банальный скандал. Многие люди даже не догадываются, что неподобающее поведение в общедомовом чате может грозить серьезным штрафом, и даже уголовной ответственностью.

Об этом в интервью изданию «Москва 24» рассказал адвокат Илья Русяев. Юрист напомнил, что чаты являются публичным пространством, а следовательно на них распространяются все законы, которые действуют в реальной жизни.

Русяев уточнил, что за оскорбление или различного рода угрозы в общедомовом чате штрафы могут быть выше, чем в офлайн пространстве. Например, за оскорбление в сети вам может грозить штраф 5-10 тыс. рублей, в то время как в жизни за то же самое нарушение могут оштрафовать всего лишь на 3-5 тыс. рублей.

За распространение клеветы в мессенджере штраф составляет до 1 млн. рублей, либо обязательные работы до 240 часов. Повторное нарушение закона по данной статье грозит лишением срока до 2-х лет.

Еще строже караются угрозы жизни и здоровью собеседнику в общедомовом чате. Угроза убийства или причинения вреда здоровью может участника чата отправить в места лишения свободы на 5 лет. Также правоохранительные органы пристально следят к высказываниям, которые разжигают ненависть или вражду.

«В первый раз это может закончиться штрафом до 20 тысяч рублей, но в следующий уже будет применяться уголовное наказание», – добавил Русяев.

Для фиксации нарушения в общедомовом чате одного скрина сообщения недостаточно. Илья Русяев обращает внимание, что важно обеспечить юридическую силу этих материалов. Для этого необходимо обратиться к нотариусу. После того как он оформит протокол осмотра электронных доказательств, с этими материалами следует обратиться в полицию.

Как говорится, за базаром надо следить, тем более в общедомовом чате, где очень много свидетелей…