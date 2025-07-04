Пророчества Пелагеи Рязанской сбываются? Санкт-Петербургу грозит самое мощное наводнение за 160 лет

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Пик непогоды придется на 4 июля 2025 года

Так исторически сложилось, что вокруг с культурной столицей России городом Санкт-Петербург связно очень много различных мифов и легенд. Некоторые из них пророчат городу печальное будущее, а именно затопление. Сегодня лишний повод об этом вспомнить, поскольку городу грозит самое масштабное наводнение за 160 лет.

На данный момент погода в Санкт-Петербурге стремительно ухудшается. Синоптики прогнозируют усиление западного ветра, сила которого может достигать 20-25 м/с. Это создает угрозу сильного прилива воды к Петербургу.

На утро вода уже достигла уровня 170-190 сантиметров.

Властями города объявлено штормовое предупреждение. Затворы дамбы, защищающей Петербург от наводнений, полностью закрыты. Это должно предотвратить морское нагонное наводнение, сообщили в Комплексе защитных сооружений.

Из-за непогоды остановлено судоходство по Кронштадтскому фарватеру.

По прогнозам специалистов пик непогоды может прийтись на пятницу 4 июля 2025 года. Все принятые меры должны смягчить последствия непогоды, но полностью избежать “побочных явлений” не получится.

«Но высокую воду в Неве и каналах мы все равно увидим, так как сильный ветер этому будет способствовать», — добавил специалист комплекса защитных сооружений города.

Последний раз угроза наводнения в Санкт-Петербурге объявлялась в 2024 году, но тогда неприятностей удалось избежать. Нынешнее же событие может войти в историю как первое крупное летнее наводнение за полтора века. Власти города призывают жителей и туристов соблюдать осторожность, избегать набережных и следить за официальными сообщениями.

Хочется верить, что защитная дамба успешно справится со своей задачей. Тем не менее пророчества о затоплении Петербурга сегодня актуальны как никогда. Так, например, блаженная Пелагея Рязанская говорила, что данная местность будет называться морем. Есть еще несколько подобных пророчеств. В общем для города на Неве сегодня наступает своеобразный решающий момент…