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Недавнее нападение акулы мако на девушку в Уссурийском заливе Приморья заставило по-новому взглянуть на безопасность отдыхающих. Хотя нападения акул в этом регионе – редкость, инцидент подчеркивает глобальную тенденцию: акулы все чаще появляются вблизи популярных пляжей. И дело не в агрессивности хищников, а в изменении их привычного ареала обитания.

В Приморье ранний прогрев воды привел к тому, что акулы подошли к берегам одновременно с началом купального сезона. Случай на Шаморе, популярном пляже, привлек внимание к проблеме, которая актуальна не только для России.

На прошлой неделе туристка столкнулась с акулой у берегов Аланьи в Турции. Эксперты связывают такие случаи с уменьшением рыбных запасов в прибрежных водах, вынуждающим акул искать пропитание ближе к людям. Похожая ситуация наблюдается и в других регионах мира, включая Египет, где недавно трагически погиб итальянский турист в результате нападения акулы мако.

Однако Египет не просто реагирует на проблему, а активно внедряет инновационные решения. Страна запускает революционную систему мониторинга акул, основанную на чипировании и спутниковом слежении. Уже сейчас данные с чипов помогают составлять карты сезонных миграций хищников и выявлять потенциально опасные зоны. Эта информация оперативно передается в отели, которые могут предупредить отдыхающих об угрозе.

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Таким образом, вместо запрета купания, Египет выбирает путь технологического решения проблемы. Этот подход может стать примером для других стран, столкнувшихся с подобными вызовами. Вместо того, чтобы бояться акул, мы учимся сосуществовать с ними, используя технологии для обеспечения безопасности отдыхающих. Случай в Приморье – повод задуматься о внедрении подобных систем и в России, чтобы купальный сезон не оказался под угрозой.