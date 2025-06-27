Названа максимальная сумма на банковской карте, превышать которую ни в коем случае нельзя

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Простые действия с ващей банковской картой минимизируют возможные неприятности

Безналичные расчеты за последние годы практически вытеснили наличный расчет. Это удобно и практично. Вместе с этим также стремительно растут различные мошеннические схемы. Иногда карты теряются. В связи с этим Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России рекомендует россиянам сумму средств, больше которой держать на банковской карте не рекомендуется.

Чем больше сумма на карте, тем выше риск ее потерять. Поэтому рекомендуется держать такую сумму, которая вам необходима для ежедневных покупок. Пусть это будет 3-4 тыс. рублей. Остальные средства можно держать на накопительном вкладе, там и проценты выше, и если вам понадобится больше денег, то в любой момент можете со счета перекинуть нужную сумму на карту. Во-первых, в случае потери карты у злоумышленника не будет доступа к вашему вкладу. Во-вторых, любой вклад обеспечен страховкой.

Для расчетов в интернет-магазинах лучше всего использовать виртуальные карты. Тем более что их можно оформить за несколько секунд в любом банковском приложении. Если данные карты попадут к мошенникам, то ваши основные средства будут вне опасности.

Также специалисты по безопасности рекомендуют ограничить максимальные суммы для снятия наличных и оплаты покупок по карте. В случае форс-мажорных обстоятельств с картой, мошенники смогут воспользоваться только малой частью ваших денег. При этом push-уведомления о каждой транзакции помогут вам оперативно отреагировать на любую подозрительную активность.

Для автоматических платежей (пополнения счета мобильного, интернета, и т. д.), рекомендуется создать отдельную карту, и пополнять ее на определенную сумму, что также сведет риск потери средств к минимуму.

Необходимо четко уяснить процесс блокировки карты через мобильное приложение. Чем быстрее это будет сделано, тем быстрее вы закроете мошенникам доступ к находящимся на ней деньгам.

И не забывайте старое доброе правило, что все яйца нельзя хранить в одной корзине.