Адвокат Сергей Жорин рассказал какое наказание грозит Ларисе Гузеевой по обвинению в мошенничестве

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Шесть человек написали на актрису завления, в которых обвиняют ее в мошенничестве

Ведущая популярной передачи “Давай поженимся” Лариса Гузеева попала в неприятную ситуацию. Сразу несколько человек написали на нее заявление в правоохранительные органы с требованием привлечь ее к ответственности по статье мошенничество с виллами на острове Бали. Что может грозить актрисе рассказал известный адвокат Сергей Жорин.

Напомним суть дела, сразу шесть человек доверились рекламе, в которой снялась Гузеева, и купили недвижимость на острове Бали. Однако застройщик с деньгами исчез в неизвестном направлении. Теперь потерпевшие решили во всем обвинить популярную в стране сваху.

Сергей Жорин считает, вряд ли Лариса Гузеева понесет уголовное наказание. Для этого следствию будет необходимо доказать намеренный сговор с аферистами с целью обмана и сознательное участие.

«Если выяснится, что она просто выступала рекламным лицом, уголовное преследование едва ли возможно», — объяснил Жорин в интервью изданию URA.RU .

В любом случае следователи допросят Гузееву. Однако не все так просто. Гузееву могут признать ответственной за распространение недостоверной информации в рекламе, и на основании этого компенсировать пострадавшим моральный и материальный ущерб.

Сама Гузеева на все вопросы по этой ситуации отвечать отказалась. Сейчас понятно только одно, что у данной истории будет продолжение, о чем мы обязательно будем рассказывать нашим читателям.